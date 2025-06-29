"كهرباء الشارقة" تكثف مشاريعها لتعزيز الأمن المائي في كلباء

الشارقة في 29 يونيو / وام / كثفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للمياه وتلبية الاحتياجات التنموية لمدينة كلباء، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تمديد خط مياه رئيسي من كلباء إلى وادي الحلو 98% بقيمة إجمالية تصل إلى 47 مليون درهم، وذلك ضمن حزمة من المشاريع التي تم العمل عليها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بالهيئة، أن هذه الفترة شهدت تسارعاً في وتيرة العمل، حيث وصلت نسبة الإنجاز في مشروع تمديد الخطوط لجبل ديم إلى 59%، وبلغت 50% في مشروع تمديد خط ترانسكو إلى محطة التحلية، كما تم تمديد خطوط رئيسية لمختلف مناطق كلباء بطول 2,184 متراً، واعتماد 104 مخططات مياه لمشاريع متنوعة، وإصدار 93 شهادة خلو أرض من الخدمات، بالإضافة إلى توصيل خدمات المياه لـ 119 عقاراً جديداً ما بين سكني وحكومي وصناعي وتجاري، وتغيير خطوط قديمة بأخرى جديدة بطول 168 متراً، وفحص 133 عداداً ذكياً واستبدال 66 عداداً، وإصدار تصريحين لحفر آبار.

وتأتي هذه الجهود استكمالا لمشاريع سابقة تضمنت تمديد خط من المنطقة الصناعية إلى محطة الغيل بقيمة 5 ملايين درهم، وتغيير خط رئيسي في منطقة طريف 4 بقيمة 1.6 مليون درهم، وتمديد خط المياه للمنطقة الصناعية الجديدة (المرحلة الأولى) بقيمة 4 ملايين درهم، فضلاً عن ربط شبكة الهيئة بخط مياه شركة الاتحاد للماء والكهرباء في منطقة طريف لاستخدامه في حالات الطوارئ.

وتشمل الخطة المستقبلية لتطوير مشروعات المياه في مدينة كلباء بناء خزان إستراتيجي بسعة 20 مليون جالون، واستبدال الخطوط القديمة في منطقة الخوير (المرحلة الثانية)، وتمديد خطوط المياه للمشاريع التطويرية الكبرى التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثل بحيرة الحيار والمحطة الرئيسية لجبل ديم، بالإضافة إلى تمديد خط رئيسي جديد من الصناعية إلى الغيل والمرحلة الثانية من خط المنطقة الصناعية الجديدة.

وكان عام 2024 قد شهد أيضاً إنجاز عدد من المشروعات المهمة في مجال توزيع المياه، تضمنت تمديد خطوط رئيسية بطول 6,897 متراً، واعتماد 263 مخططاً، وإصدار 352 شهادة خلو أرض، وتوصيل المياه لـ 718 عقاراً، وتغيير 755 متراً من الخطوط القديمة، وفحص 351 عداداً ذكياً واستبدال 62 عداداً، وإصدار تصاريح لأربع آبار جديدة.