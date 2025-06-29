وزارة الصحة الكويتية تطلع على تجربة الشارقة في المدن المراعية للسن

الشارقة في 29 يونيو/ وام / نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلةً بمكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن، ورشة افتراضية بدعوة من وزارة الصحة الكويتية، وذلك في إطار دعم جهود دولة الكويت للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي انضمت إليها الشارقة كأول مدينة عربية منذ عام 2017.

واستعرضت الورشة تجربة إمارة الشارقة في مجال المدن المراعية للسن، وجهود دائرة الخدمات الاجتماعية لنشر ثقافة المدن الصديقة لكبار السن، ومشاركة الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزز التكامل العربي في هذا المجال الإنساني الحيوي.

وهدفت الورشة إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي اللازم لوزارة الصحة الكويتية لتطبيق معايير الشبكة الدولية وتحقيق بيئة داعمة لكبار السن.

وأكدت أسماء الخضري، مديرة مكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن بالدائرة، أن الورشة تأتي استجابةً لطلب رسمي من وزارة الصحة الكويتية، وتُعد الثانية من نوعها، في إطار اهتمام الوزارة بتوحيد مشاريعها وبرامجها الموجهة لكبار السن ضمن إطار شمولي متكامل يراعي المعايير الدولية للمدن المراعية للسن.

وقالت إن دائرة الخدمات الاجتماعية تحرص على تبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الشقيقة، انطلاقاً من التزامنا الإنساني وتجربتنا الرائدة التي تُعد نموذجاً في المنطقة"، مشيرة إلى أن مثل هذه الورش تسهم في تعزيز موقع الشارقة كمركز معرفي إقليمي في هذا المجال.

وأعربت عن أملها في انضمام دولة الكويت قريباً إلى عضوية الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، إلى جانب دول عربية أخرى تتبنى نفس الرؤية الهادفة إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتمكينهم من العيش في بيئة آمنة ومحفزة.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من مسؤولي وزارة الصحة الكويتية، بالإضافة إلى منسقي العمل من عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية برعاية كبار السن، إلى جانب عدد كبير من كبار السن الكويتيين، ما يعكس حرص الوزارة على إشراكهم في عملية تطوير السياسات والبرامج المستقبلية.