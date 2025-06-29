موجة حر غير معتادة تجتاح أوروبا

عواصم في 29 يونيو/ وام / تشهد دول أوروبية موجة حر غير معتادة تجاوزت خلالها درجات الحرارة في بعض المناطق الـ40 درجة مئوية في ظاهرة مناخية مبكرة يعزى سببها إلى مرتفع “بلوتو” الجوي المقبل من إفريقيا وسط توقعات باستمرارها نحو عشرة أيام.

وتجتاح موجة الحر حاليا النمسا وألمانيا وإيطاليا وعدد من دول البلقان وحسب التوقعات الجوية فإن درجات الحرارة في شرق النمسا قد تصل إلى 38 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل.

وفي إيطاليا أصدرت السلطات تحذيرات من الحرارة المفرطة في أكثر من 20 مدينة محذرة من مخاطر صحية حتى على الأشخاص الأصحاء كما أعلنت السلطات في فرنسا إجراءات استثنائية منها فتح المسابح العامة مجانا في مدينة مارسيليا للتخفيف من تأثير الموجة الحارة.

وفي إسبانيا والبرتغال تخطت درجات الحرارة 42 درجة مئوية في عدد من المناطق ما دفع إلى رفع مستوى الاستنفار تحسبا لاحتمال اندلاع حرائق الغابات.

وأسفرت درجات الحرارة المرتفعة في منطقة البلقان واليونان عن نشوب حرائق وفرض حالة تأهب في العديد من المناطق فيما بقيت بعض الجزر اليونانية مثل كريت أقل تأثرا.

-خلا-.