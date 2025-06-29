الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 29 يونيو/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 والمد الثاني عند الساعة 04:25 والجزر الأول عند 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:19.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:29والمد الثاني عند الساعة 01:14 والجزر الأول عند الساعة 19:50والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 43 30 70 25

دبي 41 32 65 30

الشارقة 42 29 70 30

عجمان 39 33 75 35

أم القيوين 42 28 80 30

رأس الخيمة 41 30 75 35

الفجيرة 36 33 85 45

العـين 46 32 60 15

ليوا 47 29 75 15

الرويس 44 28 70 35

السلع 46 30 60 20

دلـمـا 38 31 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 36 30 85 50

أبو موسى 36 30 85 50.