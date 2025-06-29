مفوضية كشافة الشارقة والإمارات للفلك يعززان العمل العلمي والكشفي

الشارقة في 29 يونيو/ وام / وقعت مفوضية كشافة الشارقة اليوم اتفاقية شراكة مع جمعية الإمارات للفلك، لتوطيد أواصر التعاون وتفعيل مجالات الشراكة في برامج ومبادرات تهدف إلى نشر الثقافة الفلكية لدى منتسبي الكشافة والشباب وتعزيز مكانة الفلك كجزء من الهوية العلمية والتراثية لدولة الإمارات.

وقع الاتفاقية بمقر مفوضية كشافة الشارقة كل من سعادة اللواء عبدالله سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة وسعادة إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك.

وأكد سعادة اللواء عبدالله سعيد السويدي أن هذه الشراكة تأتي لصقل المهارات وتوسيع المدارك وربط الفرد بتراثه وعلومه ومن هنا كان الفلك خيارًا إستراتيجيًا لتوسيع الأفق لدى النشء والشباب وتمكينهم من التفكير العلمي والانفتاح على أسرار الكون بإيمان وعلم واعتزاز بالهوية فضلا عن توافقها مع البرامج الكشفية والشارات التي يحصل عليها الكشاف بهدف تلاقي الجهود نحو نشر الثقافة العامة بالعلوم الفلكية.

من جانبه قال سعادة إبراهيم الجروان نحن اليوم لا نعيد فقط إحياء مجد علمي عربي قديم بل نؤسس لمسار جديد من التعاون البنّاء لنشر الثقافة الفلكية وتعزيز حضورها في البرامج المجتمعية والكشفية وتوسيع نطاق التفاعل المجتمعي مع هذا العلم الإنساني الرفيع.

وتتضمن أهم بنود الشراكة تبادل الخبرات بين الطرفين وتنظيم فعاليات وورش تدريبية ومخيمات ومشاركات علمية مشتركة في مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية إلى جانب التعاون في مجالات النشر والإصدارات والوسائل التعليمية المرتبطة بالفلك والكشافة والعمل على تكوين شراكات أوسع مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز القيمة المضافة للطرفين ودعم الجهود التسويقية والاستثمارية في الفعاليات العلمية والتوعوية.