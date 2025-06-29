"تحقيق أمنية" تُسعد 22 طفلاً مريضاً في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 29 يونيو/ وام/ نجحت مؤسسة "تحقيق أمنية" في إدخال الفرح إلى قلوب 22 طفلا وطفلة من المصابين بأمراض مزمنة، عبر تحقيق أمنياتهم خلال فعالية مميزة نُظّمت في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بالبريرات، بالتعاون مع جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، وبحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

وجاءت هذه المبادرة الإنسانية بدعم من رجل الأعمال فهد محمد الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للاحتفالات، في يومٍ استثنائي تجلّت فيه أسمى معاني الفرح الإنساني والتضامن المجتمعي.

حضر الحفل مهرة محمد بن صراي رئيسة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المُزمنة والإنسانية وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، وعدد من المسؤولين والضيوف.

وقال الشيخ محمد بن كايد القاسمي في كلمته بهذه المناسبة:" ما أجمل أن نمنح الأمل للأطفال، وأن نشاركهم أحلامهم، مهما بدت بسيطة. فهذه اللحظات تجسّد القيم الإنسانية التي غرسها فينا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخها من خلال دعم الطفولة وتكريم البراءة والأمل".

من جانبه عبّر هاني الزبيدي، عن سعادته بهذه المبادرة، وقال :"نحن لا نُحقق فقط أمنية، بل نرسم البسمة على وجوه أطفال يحاربون مرضهم بالأمل. نُعزز في نفوسهم الإحساس بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة. ونثمّن عالياً دعم الشيخ محمد بن كايد القاسمي، وتعاون جمعية بسمة الإمارات، ومبادرة رجل الأعمال فهد الشيراوي، الذين أسهموا في تحويل هذه اللحظات إلى واقع مشرق مليء بالفرح".

شارك في تنظيم الفعالية كل من: فريق البسمة التطوعي، ومدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر الخيرية التعليمية، وفرع هيئة الهلال الأحمر، والمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ونادي الإمارات، وكودو للخدمات الإلكترونية، والبخيتي للخدمات الإعلامية.

وأعربت أسر الأطفال عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي منحتهم وأطفالهم لحظات فرح خالصة، مؤكدين أن مثل هذه الذكريات ستبقى محفورة في قلوبهم، وأن الدعم المعنوي والإنساني لا يقلّ أهمية عن العلاج الطبي.

وتنوّعت الأمنيات التي تم تحقيقها بين أجهزة إلكترونية حديثة، وكمبيوتر ألعاب متقدّم، وغرفة رسم خاصة، وطقم ذهب، وأمنية روحانية تمثلت في تمكين أحد الأطفال من أداء مناسك العمرة، لتكتمل لوحة الفرح الإنساني في مشهد مؤثر لا يُنسى.