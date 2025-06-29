المنتدى الإسلامي يواصل فعاليات دورته العلمية الـ25 بالشارقة

الشارقة في 29 يونيو/ وام/ تتواصل فعاليات الدورة العلمية الـ 25 التي ينظمها المنتدى الإسلامي في جامع المغفرة بالشارقة تحت شعار "ويعلِّمكم الله"، حيث يشهد الأسبوع الثاني من الدورة انطلاق محور جديد في مجال التفسير وعلوم القرآن الكريم.

وفي هذا الإطار، قدّم الدكتور إبراهيم طُلبة درسا تأمليا في سورة يوسف عليه السلام، معتمدا على تفسير الإمام البيضاوي، أحد أبرز أعلام المدرسة البلاغية، حيث استعرض أبعاد السورة من جوانب إيمانية وتربوية وبلاغية.

وتناول ما تحمله السورة من دروس في الصبر، والتوكل، وحسن الظن بالله، إضافة إلى جوانب من التربية النبوية في مواجهة الشدائد، متأمّلًا أسرار الإعجاز القرآني في البناء القصصي لهذه السورة المباركة.

ويستمر المنتدى الإسلامي في تنظيم دروس الدورة العلمية وسط أجواء تسودها السكينة والرحمة، حيث يشهد الأسبوع الثاني إقبالًا متزايدًا من طلاب العلم والمهتمين بالعلوم الشرعية، تأكيدًا للتفاعل الواسع الذي شهدته الدورة منذ انطلاقها.

ويشتمل الأسبوع الثاني على عدد من المحاور العلمية المتخصصة، أبرزها: “فقه المعاملات” ويقدمه د. أحمد المسومي، من خلال شرح أبواب المعاملات في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام ابن هبيرة، و"مختصر شعب الإيمان" ويقدّمه د. عبد السميع الأنيس، متناولًا أحاديث الإمام القزويني في سياق تربوي يبرز أثر السنة النبوية في بناء الشخصية المسلمة، و"علم القراءات" ويقدّمه حسن العدوي، من خلال شرح تطبيقي لأبيات مختارة من منظومتي الشاطبية والدرة المضية، جامعًا بين الجانب النظري والتطبيقي لتيسير فهم هذا العلم.

وتُعقد الدروس يوميًا بعد صلاة العصر وحتى ما بعد صلاة العشاء، ضمن بيئة علمية وروحانية متزنة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين التكوين العلمي والتربية الإيمانية، وترسيخ القيم الإسلامية في نفوس الدارسين.