السعودية تحتل المرتبة الـ13عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية

الرياض في 29 يونيو/ وام / احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تقدّمت من المرتبة 27 في نسخة عام 2024 إلى المرتبة 13 من بين 69 دولة في تقرير هذا العام وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها.

يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد مرجعًا دوليا لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسة تتمثل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.

-خلا-.