مضمار جبل علي يعزز حضوره العالمي بشراكة مع مضمار كورا الأيرلندي

دبلن في 29 يونيو/ وام / واصل مضمار جبل علي ترسيخ مكانته على الساحة الدولية لسباقات الخيل، من خلال شراكة إستراتيجية متواصلة مع مضمار كورا الأيرلندي، تجسيداً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز التعاون مع أبرز المضامير العالمية.

وشهد مهرجان "الديربي الأيرلندي"، الذي استضافته مقاطعة كيلداراليوم ، تنظيم سباق "مضمار وإسطبلات جبل علي أنجلسي ستيكس" لمسافة 1300 متر (فئة ثالثة)، والمخصص للمهرات والأمهار بعمر السنتين، والذي يُعد من المحطات المهمة ضمن أجندة السباقات العالمية.

وتألقت في السباق المهرة "سوزي سونجز" المملوكة لـ"مزرعة موجلير"، بقيادة الفارس كولن كين، وإشراف المدرب جير ليونز، حيث انتزعت الفوز بفارق رأس عن المهر المرشح الأول "فلاشنج ميدوس"، المملوك لكل من مايكل تابور، وديريك سميث، ومسز جون ماجنير.

ويبرز السباق برعاية مضمار جبل علي كمنصة لاكتشاف المواهب الواعدة من الخيول الصغيرة، والمساهمة في صناعة أبطال المستقبل، إلى جانب دوره في دعم الإنتاج وتطوير أنسال الخيول المهجنة الأصيلة.

وأكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، أن المشاركة في مهرجان الديربي الأيرلندي تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز حضور سباقات الخيل الإماراتية على المستوى الدولي، وترسيخ العلاقات مع أبرز المضامير العالمية.

وأشار إلى أن العلاقة الممتدة مع مضمار كورا تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الدولية، لافتاً إلى أن مضمار جبل علي عزز حضوره في السنوات الأخيرة من خلال مشاركات لافتة في فعاليات مرموقة مثل مهرجان رويال أسكوت، والتعاون الوثيق مع مضمار نيوبري البريطاني.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع الشراكات في المنطقة الخليجية لتطوير مستوى المنافسة، والانفتاح على تعاون أكبر مع مضامير عالمية، مشيراً إلى مباحثات جارية مع مضمار تشيرشل داون الأمريكي لتأسيس شراكة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز مكانة مضمار جبل علي كمحور دولي في سباقات الخيل.