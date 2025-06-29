برنامج شرطي صيفي يجمع الابتكار والانضباط لـ1332طالبا في دبي

دبي في 29 يونيو/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي لهذا العام تحت شعار "صيفنا أمن وسعادة... ابتكار وقيادة"، بمشاركة 1332 طالباً وطالبة من 35 جنسية، تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً.

ويأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبدعم من 40 جهة حكومية وشبه حكومية.

وأكد اللواء عيد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تنظيم هذا البرنامج الصيفي يأتي في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وغرس قيم احترام القانون والمسؤولية المجتمعية لدى النشء، مشيرا إلى أن الشراكات الإستراتيجية كان لها أثر كبير في استدامة البرنامج وتوسّعه خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن أنشطة البرنامج تُقام هذا العام في 16 مركزاً تدريبياً موزعة في مختلف مناطق الإمارة، وتضم مرافق تعليمية مثل مجمع زايد التعليمي ومدرسة أسماء بنت النعمان، بالإضافة إلى مراكز شرطية متخصصة منها: الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز شرطة الخيالة، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز الاتصال 901، ووحدة الكلاب البوليسية K9.

من جانبه، أشار العميد عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إلى أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية تشمل: التدريب العسكري والرياضي وبرنامج “ضابط المستقبل”، إلى جانب الدورات التخصصية مثل “المنقذ الصغير”، ودورة الغوص، ودورة المتحري الواعد، والفنون القتالية، ودوريات الدراجات الهوائية، ودورة سوات.

ولفت إلى أن محاضرات “وعيك حماية” ستركز على التوعية بأضرار المخدرات والتدخين الإلكتروني والجرائم الإلكترونية والتنمر، إلى جانب زيارات ميدانية تشمل متحف شرطة دبي ومراكز الرماية والأدلة الجنائية وبرامج رعاية الخيول والكلاب البوليسية، ما يعزز من الخبرة العملية والثقافة الأمنية لدى المشاركين.