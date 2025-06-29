"أراضي دبي" تفتح باب التسجيل في برنامج "الوسيط الوطني"

دبي في 29 يونيو/ وام/ أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين للانضمام إلى برنامج "دبي للوسيط العقاري"، عبر رابط إلكتروني مخصص، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع الوساطة العقارية.

ومنذ إطلاقه، حقق البرنامج نتائج لافتة، حيث تجاوزت نسبة تأهيل المواطنين المشاركين 180% مقارنة بالمستهدف السنوي، في حين بلغت قيمة المعاملات العقارية التي نفذها الوسطاء المؤهلون نحو 500 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025.

كما تم تأسيس 231 شركة وساطة عقارية جديدة ضمن مخرجات البرنامج، في مؤشر واضح على تنامي إقبال المواطنين على هذا القطاع الحيوي.

ويحصل المشاركون، بعد اجتياز البرنامج التدريبي المهني المعتمد، على بطاقة "الوسيط الوطني" الصالحة لمدة ثلاث سنوات، والتي تخوّلهم ممارسة المهنة وفق الأطر القانونية المعتمدة في إمارة دبي.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نظّمت الدائرة أكثر من 10 لقاءات مع 71 شريكاً إستراتيجياً من شركات تطوير ووساطة عقارية ومعاهد تدريب، ما أسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم جهود توطين المهن العقارية.

كما تعتزم الدائرة، ضمن خططها لتحفيز القطاع الخاص، تطبيق نظام نقاط إضافية لشركات الوساطة العقارية التي توظف المواطنين، بما يرفع من تصنيفها التنافسي ضمن نظام التقييم المعتمد في الإمارة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك لتحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 2033"، من خلال تأهيل المواطنين للاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، ورفع نسبة التوطين في الوساطة العقارية إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ودعت "أراضي دبي" المواطنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: https://nbp.dubailand.gov.ae، من خلال الهوية الرقمية والانضمام إلى الدورات التدريبية المتخصصة.