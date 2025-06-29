العاهل البحريني يبحث مع أمين عام مجلس التعاون عددا من القضايا الخليجية

المنامة في 29 يونيو/ وام / استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور حاليا مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الخليجي خاصة ما يتعلق بدفع المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.

وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالجهود الطيبة التي يواصل بذلها وجميع منتسبي الأمانة العامة من أجل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو المزيد من الترابط والتعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والتطور والازدهار.

وأثنى جلالته على المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، والإنجازات الشاملة التي تحققت في مختلف ميادين العمل الخليجي المشترك منذ انطلاق مسيرته وجهوده الفاعلة في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

-خلا-.