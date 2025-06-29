4 ذهبيات للإمارات في الجولة الافتتاحية من أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بإسطنبول

إسطنبول في 29 يونيو / وام / اختُتمت اليوم في مدينة إسطنبول التركية منافسات الجولة الافتتاحية من موسم 2025–2026 لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجوجيتسو من مختلف دول العالم.

وحققت دولة الإمارات حضوراً لافتاً في منافسات المحترفين، حيث حصد لاعبوها 4 ميداليات ذهبية، جاءت عبر كل من عمر السويدي الذي تُوج بذهبية وزن 56 كجم للحزام الأسود، وخالد الشحي الذي نال ذهبية وزن 62 كجم للحزام الأسود، إلى جانب راشد الشحي الحائز على ذهبية وزن 62 كجم للحزام البني، وحارب الحمادي الذي توج بذهبية وزن 62 كجم للحزام البنفسجي، في إنجاز يعكس تطور منظومة الجوجيتسو في الدولة.

وفي الترتيب العام لجدول الميداليات، حلت البرازيل في الصدارة برصيد 40800 نقطة، تلتها روسيا في المركز الثاني برصيد 32400 نقطة، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث برصيد 27600 نقطة.

وشهدت البطولة نجاحاً تنظيمياً وجماهيرياً متميزاً يؤكد مكانة سلسلة أبوظبي جراند سلام العالمية، وقدرتها على استقطاب نخبة الأبطال من مختلف الفئات والمستويات، كما شكل تنظيم الجولة الأولى في إسطنبول للعام الثاني على التوالي دليلاً على اتساع رقعة جولات أبوظبي جراند سلام عالمياً، والدور المحوري الذي تقوم به الإمارات كأكبر مطور على المستوى العالمي.

وأعرب البطل خالد الشحي عن سعادته بالتتويج قائلاً إن الفوز في الجولة الافتتاحية من أبوظبي جراند سلام يحمل قيمة معنوية كبيرة، خاصة أنه جاء في مستهل موسم عالمي جديد وأمام منافسين من أصحاب الخبرة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ثمرة جهد جماعي كبير، ودعم متواصل من اتحاد الإمارات للجوجيتسو والأجهزة الفنية، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في تمكين الرياضيين، معربا عن فخره برفع علم الإمارات عالياً في هذه المحافل الدولية.

من جانبه، قال البطل عمر السويدي إن كل إنجاز يتحقق باسم الإمارات يشكل دافعاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيراً إلى أن المنافسات في إسطنبول كانت قوية وحافلة بالتحدي، لكن العزيمة والاستعداد الجيد ساهما في تحقيق هذا التتويج.

وأضاف أن الجوجيتسو بالنسبة له أكثر من رياضة، مشيراً إلى انها رسالة حضارية تعكس قيم القوة والانضباط والسلام، وما تحقق اليوم هو بداية مشجعة لموسم نطمح فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الوطن.