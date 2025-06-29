باريس سان جيرمان يتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

أتلانتا في 29 يونيو / وام / تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا.

وحسم الفريق الفرنسي المباراة منذ الشوط الأول بتسجيله الأهداف الأربعة، في حين لم يشهد الشوط الثاني أي تغيير في النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة فلامنجو البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني.