مشاركة قياسية في قرعة الدور التمهيدي لأبطال آسيا لسيدات كرة القدم

كوالالمبور في 30 يونيو /وام/ يشهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس المقبل ، إقامة مراسم قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2025-2026، عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ماليزيا، وذلك بمشاركة قياسية هي الأكبر منذ انطلاق البطولة.

وتنطلق النسخة الثانية من البطولة القارية بمشاركة 26 نادياً تمثل عدداً من الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، بزيادة خمسة أندية عن النسخة الأولى، ما يعكس تنامي مكانة كرة القدم النسائية على مستوى القارة، ويؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بدعم وتطوير هذه الرياضة الواعدة.

وبحسب بيان الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الصادر صباح اليوم يبدأ 19 نادياً من أصل 26 مشوارها القاري من الدور التمهيدي، في حين تشهد البطولة الظهور الأول لخمسة اتحادات وطنية في منافسات الأندية النسائية القارية، وهي كمبوديا، وكوريا الشمالية، وغوام، وقيرغيزستان، ومنغوليا.

وستُقسَّم الفرق المشاركة في الدور التمهيدي إلى خمس مجموعات، أربع منها تضم أربعة فرق، والخامسة تضم ثلاثة فرق، على أن تُقام المباريات بنظام الدوري المجمع خلال الفترة من 23 إلى 31 أغسطس المقبل، ويتأهل متصدرو المجموعات الخمس إلى دور المجموعات.

وسينضم المتأهلون من الدور التمهيدي إلى سبعة فرق ممثلة لأعلى الاتحادات الوطنية تصنيفاً في ترتيب بطولات الأندية النسائية في الاتحاد الآسيوي للموسم 2024-2025، وهي ملبورن سيتي من أستراليا، وأبوظبي الرياضي من الإمارات، وسوون إف سي للسيدات من كوريا الجنوبية، وطوكيو فيردي بيليزا من اليابان، ووهان جيانغدا - حاملة اللقب من الصين، وهو تشي منه للسيدات من فيتنام، وبام خاتون من إيران، لتكتمل بذلك قائمة الفرق المشاركة في دور المجموعات إلى 12 فريقاً.

وتشهد قرعة الدور التمهيدي دخول عشرة أندية تشارك للمرة الأولى في تاريخها بمنافسات الاتحاد الآسيوي، وهي كاوشيونغ أتاكرز من تايوان، وستاليون لاجونا من الفلبين، وإيست بنغال من الهند، وكلانا يونايتد من ماليزيا، وناغوهويانغ للسيدات من كوريا الشمالية، وماستر إف سي من لاوس، وسترايكرز إف سي من غوام، وبنوم بنه كراون من كمبوديا، وكوفد ويسترن من منغوليا، وإس دي يو شاور - وآسياغول من قيرغيزستان.

ويعتمد تصنيف الأندية في قرعة الدور التمهيدي على تصنيف الاتحاد الآسيوي لأندية السيدات للموسم 2024-2025، الصادر بتاريخ 26 مايو 2025، وتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات رئيسية، بالإضافة إلى مجموعة خاصة بالفرق المستضيفة.

وضمت المجموعة الأولى كاوشيونغ أتاكرز- 8، وستاليون لاجونا- 9، وكلية العلماء الآسيويين من تايلاند- 10، وإيست بنغال- 11. بينما ضمت الثانية كلا من، ناغوهويانغ للسيدات-13، ونادي الاتحاد من الأردن-16، وكيتشي من هونغ كونغ-17، والثالثة كلا من إيه بي إف من نيبال - 19، وسترايكرز إف سي- 22، وليون سيتي سيلورز من سنغافورة-23، والرابعة كلا من كوفد ويسترن-25، والنصر من السعودية-26، وإس دي يو شاور - آسياغول-29، وآر تي سي إف سي من بوتان - 33، فيما ضمت مجموعة المستضيفين كلا من كلانا يونايتد من ماليزيا، وناساف من أوزبكستان، وآي إس بي إي من ميانمار، وماستر إف سي من لاوس، وبنوم بنه كراون.

وعقب انتهاء منافسات الدور التمهيدي، ستُقام في سبتمبر المقبل قرعة دور المجموعات، تمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية في نوفمبر المقبل، والتي تعد بمزيد من الإثارة والتطور في كرة القدم النسائية على مستوى القارة الآسيوية.