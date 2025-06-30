الإمارات تشارك في كأس العالم للشطرنج بجورجيا

دبي في 30 يونيو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، مشاركة الأستاذة الدولية الكبيرة روضة السركال، لاعبة منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في بطولة كأس العالم للسيدات، المقررة إقامتها في مدينة باتومي الجورجية، خلال الفترة من 5 إلى 29 يوليو المقبل، بمشاركة 107 لاعبات من بينهن 21 من صاحبات الألقاب الدولية وبطلات العالم.

وأوضح الاتحاد أن مشاركة روضة السركال، تأتي بترشيح مباشر منه، وفقاً لما يتيحه تصنيفه الدولي، حيث تعد هذه المشاركة الثانية لدولة الإمارات في البطولة، بعد مشاركة وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في النسخة الماضية.

وتغادر السركال إلى جورجيا يوم 5 يوليو المقبل، برفقة المدرب آدم طوخاييف، والإدارية علياء غريب، على أن تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة الأمريكية لارينا كروس، المصنفة بـ2376 نقطة، بينما يبلغ تصنيف السركال 2175 نقطة.

وأكدت خلود الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، رئيسة اللجنة النسائية والإعلامية، أن المشاركة تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد لتمكين لاعبي ولاعبات الدولة من خوض البطولات العالمية، بهدف تطوير المستوى الفني، وزيادة الاحتكاك، ورفع التصنيف، إلى جانب السعي إلى تحقيق إنجازات جديدة.

وأعربت الزرعوني، عن ثقتها بقدرة روضة السركال، على تمثيل الدولة بصورة مشرفة، مشيرة إلى سجلها الحافل بالإنجازات، ومن أبرزها التتويج ببطولة العالم للناشئين، وبطولة العالم للمدارس، وكأس آسيا للهواة، وذهبية دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.