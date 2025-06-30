مشاركة واسعة في أول سباق "دواثلون ثلجي" في دبي

دبي في 30 يونيو /وام/ شهدت قاعة "سكي دبي"، تنظيم النسخة الأولى من سباق "الدواثلون الثلجي"، الأول من نوعه في المنطقة، بمشاركة 209 متسابقين من 49 جنسية، من بينهم 35 من الجنسية الإماراتية.

ويجمع السباق الذي نظم بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي و"كرانك فيتنس"، بين رياضتي الجري وركوب الدراجة الثابتة في بيئة ثلجية تصل حرارتها إلى ما دون 4 درجات تحت الصفر.

وحققت الإماراتية كلثوم المازمي، المركز الأول في فئة الفردي للسيدات، لمسافة 3 كيلومترات جري و5 كيلومترات دراجات بزمن قدره 30.73 دقيقة، فيما فاز السوري عمران شكير، بالمركز الأول في فئة الفردي للرجال بزمن 22.56 دقيقة.

وتوجت التشيكية ميكالا رادومسكا، بالمركز الأول في فئة النخبة للسيدات، بفوزها في السباق الذي تضمن 5 كيلومترات على الدراجة الثابتة وخمس لفات جري بزمن 36.68 دقيقة، بينما أحرز النرويجي هالفارد بورشيم، المركز الأول في فئة النخبة للرجال بزمن 27.82 دقيقة.

وعلى صعيد الفرق، تصدر فريق "كوماندو جروب" الترتيب بمتوسط زمن بلغ 19.63 دقيقة.

ومن المقرر أن تستضيف "سكي دبي" في سبتمبر المقبل النسخة الـ16 من "تحدي العوائق الجليدية – آيس واريور"، التي تعتبر إحدى أبرز فعاليات رياضات التحمل في دبي.