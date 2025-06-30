"دارة الشعر العربي" بالفجيرة تحتفي بكُتّابها

الفجيرة في 30 يونيو/ وام/ نظمت دارة الشعر العربي بالفجيرة، حفل توقيع لثلاثة كتب من باكورة إصداراتها، هي "اذهب وتلقف نجمة تسقط" مختارات شعرية إنجليزية، من اختيارات وترجمة الشاعر والكاتب الإماراتي الدكتور شهاب غانم، وديوان "خاتم الياقوت" للشاعرة الأردنية جمانة الطراونة، وديوان من الشعر الشعبي هو "منادمات" للشاعرة الإماراتية الشابة عائشة الكندي.

وقدمت الحفل، الكاتبة الإماراتية أسماء الظنحاني، التي ألقت الضوء على مضامين كل عنوان من الإصدارات، لتترك المجال للكتّاب ليستعرض كل منهم تجربته الخاصة مع كتابه.

وبدأت الجلسة بمداخلة الدكتور شهاب غانم، الذي استعرض رحلته في ترجمة هذه المختارات وما وراءها من علاقات شخصية وروابط معرفية تجمعه بغالبية الشعراء العالميين الذين ترجم لهم.

وقرأ الدكتور غانم، عدة قصائد من المختارات، أبرزها: "عندما كنت في الصبا ذات حسن" للملكة إليزابيث الأولى، و"السوناتا 18" لوليم شكسبير، و"اذهب وتلقف نجمة تسقط" لجون دون".

وافتتحت الشاعرة جمانة الطراونة، المداخلة الثانية بعدة أبيات شعرية ألقتها تحيةً للمشروع الثقافي والحضاري في إمارة الفجيرة، ثم تحدثت حول تجربتها الشعرية في مجموعة "خاتم الياقوت"، مؤكدةً سعادتها بخروجه على الوجه الأجمل عبر دارة الشعر العربي، لتختم مداخلتها بقراءة قصيدتين من الديوان.

وكانت المداخلة الثالثة والأخيرة للشاعرة الشابة، ابنة الفجيرة، عائشة الكندي، التي أعربت عن سعادتها بخروج ديوانها الأول من الفجيرة، عبر دارة الشعر العربي، وقرأت عدة قصائد من ديوانها "منادمات"، ثم أعلنت بدء حفل التوقيع.