"دبي الجنوب" تطلق مشروع "حياة" السكني على مساحة 10 ملايين قدم مربعة

دبي في 30 يونيو /وام/ أطلقت شركة "دبي الجنوب للعقارات"، مشروعها الجديد "حياة"، الذي يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة، ويقع ضمن منطقة الغولف في دبي الجنوب، بالقرب من مبنى المسافرين الحالي في مطار آل مكتوم الدولي.

ويضم المشروع نحو 2500 وحدة سكنية متنوعة.

ويتمتع المشروع بموقع يوفّر سهولة الوصول إلى شبكة من الطرق الحيوية والمراكز الاقتصادية المهمة، مثل مطار آل مكتوم الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، والمنطقة الحرة في جبل علي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب.