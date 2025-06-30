نادي رأس الخيمة يحرز 8 ميداليات في "آسيوية التزلج على الماء" ببانكوك

بانكوك في 30 يونيو /وام/ حصد نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، 8 ميداليات ملونة ومراكز متقدمة في بطولة الاتحاد الدولي للتزلج على الماء والويك بورد – آسيا 2025، التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 20 دولة آسيوية.

وترجم الإنجاز المستوى الفني والبدني المتقدم لأبطال النادي، في ظل الدعم الكبير الذي يحظون به من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والذي رسخ مكانة الإمارة كمنصة رياضية متقدمة ومصدر لصناعة الأبطال.

وقاد البطل سلطان سيف النعيمي تألق الفريق بحصوله على 3 ميداليات فردية؛ هي الفضية في فئة الحركات، والفضية في فئة التعرجات، والبرونزية في فئة القفز، إلى جانب الفضية في الترتيب العام للفريق. كما حقق النادي المركز الأول في المجموع العام لفرق الشرق الأوسط، والمركز الثالث في الترتيب العام الإجمالي، إضافة إلى المركز الثالث في مجموع فئتي الشباب، واالناشئين.

وشارك في البطولة كل من سلطان سيف النعيمي، وعبدالرحمن سيف النعيمي، وعلي سيف المزروعي، تحت قيادة المدرب الوطني خالد مطر سباع، وإدارة سعيد أحمد الغيص.

وأعرب عارف الهرنكي، رئيس نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية ورئيس وفد المنتخب المشارك في البطولة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، للرياضات البحرية وتمكين الشباب، مؤكداً أن النادي أصبح مركزاً وطنياً لإعداد أبطال قادرين على تمثيل الدولة في كبريات المحافل الدولية.

كما ثمّن الهرنكي الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد الإمارات للرياضات البحرية برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وحرصه على توفير البيئة المثالية للتميز والتنافس، بما يعزز مكانة الإمارات على الساحة القارية والدولية.