نهيان بن مبارك يطلق المرحلة الثانية من برنامج "مسرعات سويفت برو"

أبوظبي في 30 يونيو /وام/ أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الصندوق يعمل جاهدا من خلال أنشطته وبرامجه ومبادراته، في إطار ألتزامه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدولة الإمارات بأن تصبح نموذجا عالميا لتطوير اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، وبناء أجيال جديدة قادرة على استيعاب معارف العصر كافة، لتقود النجاح الاجتماعي والاقتصادي وتلهم الجميع بالتغيير الإيجابي، مؤكدا أن مبادرة "مسرعات سويفت برو" هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، تجسد التزام صندوق الوطن تجاه تأهيل أبناء وبنات الإمارات ليكونوا في صدارة شباب العالم.

جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب انطلاق المرحلة الثانية من "مسرعات سويفت" التي ينظمها صندوق الوطن بالتعاون مع مؤسسات عالمية عدة في مجال البرمجة، تحت عنوان "مسرعات سويفت برو" وهو برنامج يهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي الذين اجتازوا بنجاح المرحلة الأولى، بمهارات رقمية حديثة تدعم مستقبلهم المهني وتسهم في رؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي، كما يعزز الهوية الوطنية من خلال ربط التكنولوجيا بالثقافة والقيم الإماراتية الأصيلة.

وقال سعادة ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن المرحلة الثانية من البرنامج تُعد الأكثر تقدما، وتضم ثلاثة مستويات متتالية تحت عنوان "مسرعات سويفت برو" وتستمر على مدى 28 أسبوعا، في كل من أبوظبي ودبي والعين ورأس الخيمة ويتم من خلالها اختيار أفضل 50 طالبًا من بين 308 مشاركين من المتميزين في مجالات البرمجة.

وأضاف أن هذا البرنامج يحظى بدعم ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي يحرص على لقاء أبناء الإمارات المشاركين في البرنامج من إمارات الدولة كافة، وتحفيزهم كي يكونوا في صدارة مبرمجي العالم، ويضعوا وطنهم في المكان الذي يستحقه في هذه المجالات المتقدمة عالميا، مؤكدا أن البرنامج يركز على تطوير المواهب وتعميق معرفة ومهارات المشاركين في تطوير تطبيقات "iOS"، مع التركيز على تقنيات متقدمة وممارسات احترافية.

وأوضح أن الطلاب سيطبقون ما تعلموه عمليا من خلال مشاريع فعلية، تُمكّنهم من إنشاء تطبيقات عالية الأداء، وسيتم نشر أفضل هذه التطبيقات على متجر Apple App Store، مؤكدا أن البرنامج يعمل على تعزيز المهارات الفنية المتقدمة كما يزود المشاركين بخبرات عملية في تطوير التطبيقات وتصميم واجهات المستخدم، ما يُهيئهم ليكونوا روادًا في مجال التقنية.

وحول طريقة عمل برنامج " مسرعات سويفت برو" أوضح القرقاوي أن مدة البرنامج تشمل 28 أسبوعا، تبدأ بمرحلة الإعداد وبناء الفريق حيث يتم إنشاء المحتوى وتحميله على نظام إدارة التعلم (LMS) وتستمر 6 أسابيع، ثم مرحلة اكتساب المعرفة ويتم فيها تعلم المفاهيم المتوسطة والمتقدمة، من خلال نموذج تعليمي هجين باستخدام أسلوب "الفصل المقلوب" وتستمر12 أسبوعًا، وأخيرا مرحلة تطوير التطبيقات التي تستمر 10 أسابيع، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تقديم مساق متقدم للطلبة المتميزين من برنامج Swift Accelerator وتطوير مهاراتهم في تقنيات SwiftUI المتقدمة، وتمكينهم من بناء تطبيقات مبتكرة وسهلة الاستخدام، ودمج ميزات متقدمة في التطبيقات (الخرائط، APIs، الذكاء الاصطناعي، الكاميرا وغيرها)، ونشر التطبيقات المتميزة على متجر Apple.

ونبه القرقاوي إلى أن دور الصندوق لا يتوقف عند تدريب الطلبة فقط، وإنما ينطلق بهم إلى آفاق أرحب، حيث يتم تدريبهم على تشكيل فرق عمل، وتشجيعهم على التخصص في المجالات التقنية، مؤكدا أن برنامج "مسرعات سويفت برو"، هو أحد أهم المبادرات المستمرة في مجال الإبداع والابتكار التي يقدمها الصندوق.