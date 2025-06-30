"عطلتنا غير "يعود في نسخته الـ11 بمشاركة واسعة من أندية الشارقة

الشارقة في 30 يونيو/ وام / انطلقت اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة من برنامج "صيف الشارقة الرياضي – عطلتنا غير"، الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة واسعة من أندية الإمارة الرياضية والتخصصية، ويستمر حتى 31 يوليو المقبل.

ويأتي البرنامج ضمن المبادرات السنوية البارزة التي تهدف إلى استثمار طاقات النشء خلال العطلة الصيفية، من خلال تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية والدينية، بالإضافة إلى ورش توعوية وتعليمية، تستهدف الفئات العمرية من 7 إلى 12 سنة، ومن 13 إلى 17 سنة، للبنين والبنات على حد سواء.

وأكد بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، ورئيس لجنة صيف الشارقة الرياضي، أن اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها لتنظيم نسخة متميزة، بالتنسيق مع ممثلي الأندية المشاركة موضحا أن البرنامج يمثل منصة هادفة لاكتشاف المواهب في مختلف المجالات، ويمنح المشاركين فرصة مثالية للاستفادة من أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية.

ويتضمن البرنامج خمسة أسابيع تحت عناوين مختلفة: "أنا مبدع"، "هنا الشارقة"، "أنا المجتمع"، "أنا رياضي"، و"أنا المستقبل"، ويجري تنفيذها وفق خطة متكاملة في مقرات الأندية المشاركة كما ستقوم لجنة التقييم بزيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ البرامج المقدمة، على أن يتم في ختام الفعالية الإعلان عن ثلاثة أندية رياضية وثلاثة أندية تخصصية فائزة، بناءً على معايير دقيقة وضعتها اللجنة.