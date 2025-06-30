"الشارقة لعلوم الفضاء" تحتفي بـ "اليوم العالمي للكويكبات"

الشارقة في 30 يونيو/ وام / نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، سلسلة من الأنشطة العلمية والتفاعلية المتخصصة، احتفاءً بـ "اليوم العالمي للكويكبات" الذي يصادف 30 يونيو من كل عام، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر والفرص المرتبطة بالكويكبات، وتعزيز دور العلوم الفضائية في خدمة المجتمع.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الخبراء والمهتمين وطلبة الجامعات والمدارس.

وأكدت المهندسة مريم شريف، رئيس قسم مختبر النيازك، أهمية هذا الحدث العالمي في تسليط الضوء على التهديدات الكونية التي قد تمثلها الأجرام السماوية القريبة من الأرض، مشيرة إلى أهمية التعاون الدولي في تتبع هذه الأجرام ورصدها، واستعرضت جهود الإمارات في مجال أبحاث الكويكبات، واستعادة مواقع سقوط النيازك، واستكشاف الفضاء العميق.

وقدمت حور المازمي من وكالة الإمارات للفضاء عرضاً علمياً حول "مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات" (EMA)، وهي من المبادرات الوطنية الرائدة في مجال استكشاف الفضاء العميق، حيث تناولت خلاله أهداف المهمة، والأجرام السماوية المستهدفة، والقيمة العلمية المنتظرة من دراسة كويكبات يعود تاريخها إلى بدايات تشكّل النظام الشمسي.

وناقش المشاركون أهمية تبسيط علوم الفلك والكويكبات للجمهور، وآليات رصد واستعادة الشهب والنيازك داخل الدولة، ودور المؤسسات العلمية في دعم المهام الفضائية المستقبلية، وإلهام الأجيال القادمة من العلماء والباحثين.