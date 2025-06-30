"اندكس" توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي

القاهرة في 30 يونيو/ وام/ وقعت "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض"، عضو في "اندكس القابضة" المجموعة الإماراتية الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة، اتفاقية مع "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية"، تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في مجالات تنظيم المؤتمرات والمعارض الطبية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب المتقدمة في إدارة سلاسل الإمداد والتموين الطبي.

وتنص الاتفاقية، التي وقعتها “اندكس” خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا 2025 الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، على التعاون بي الجانبين في مجال توحيد الجهود لدعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا الطبية، وفتح آفاق أوسع للتكامل الإقليمي والدولي في القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتعزيز الأمن الصحي في المنطقة.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس "اندكس القابضة"، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشار الدكتور عبد السلام المدني إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة من الشراكات المثمرة التي تعكس الدور الريادي لدولة الإمارات ومؤسساتها الوطنية في دعم الجهود الصحية والتعليمية على مستوى الإقليم والعالم، مؤكداً أن هذه الشراكة مع الهيئة المصرية تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين بلدين شقيقين، وتعكس الالتزام بالمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية والمعرفة العلمية في المنطقة.

وقال الدكتور هشام ستيت إن الهيئة المصرية للشراء الموحد تسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض" في مجال تنظيم المؤتمرات الدولية، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية المصرية وتطوير آليات التواصل والتعاون الصحي على المستويين العربي والأفريقي، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الطبية، والتعليم المستمر، وتبادل المعرفة، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المؤتمرات الطبية والعلمية.

وأعلن الدكتور عبدالسلام المدني بعد توقيع الاتفاقية عن مبادرة تعليمية رائدة تتيح لجميع الأطباء المشاركين والمحاضرين في مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا والذي يبلغ عددهم 40,000 مختص وطبيب، فرصة الحصول على عضوية الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ICHS لمدة عام للتمكن من الحصول على البرامج التعليمية التي يقدمها الكونغرس بالإضافة إلى فرصة حضور محاضرات على منصة "مبادرة ووترفولز العالمية"، شاملة كافة التخصصات الطبية والصحية حيث تبلغ قيمة المبادرة ما يقارب 10 ملايين دولار.