وزارة التسامح والتعايش تتنظم حملة تعريفية بعجمان لمسابقة "حياتنا في الإمارات"

عجمان في 30 يونيو/ وام / نظمت وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مركز شباب عجمان وجامعة عجمان اليوم حملة تعريفية للترويج لمسابقة "حياتنا في الإمارات"، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع صندوق الوطن ضمن مبادرات "عام المجتمع".

‎واستهدفت الحملة التي نظمت في المبني الرئيسي لجامعة عجمان تشجيع كافة فئات المجتمع على توثيق تجاربهم الحياتية في الدولة عبر الكتابة الإبداعية لترسيخ قيم التسامح والتنوع الثقافي.

‎واستعرض راشد إبراهيم النعيمي مستشار التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي في الوزارة شروط المشاركة وأنواع النصوص المقبولة والتي تشمل القصة القصيرة والمقال والرسالة والخاطرة والشعر باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم المشاركات وتوزيع كتيبات تعريفية توضح آلية التقديم.

‎وأكد أن الجائزة تسعى إلى إشراك الشباب في إبراز مفاهيم التسامح من خلال أعمالهم الإبداعية بما يعزز من مكانة الدولة كأنموذج عالمي للتسامح ويجسّد التزامها ببناء مجتمع متماسك ومتعدد الثقافات موضحا أن باب المشاركة في المسابقة سيظل مفتوحاً حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل مشيراً الي ان موضوع الدورة الحالية خصص لمفهوم التسامح في دولة الإمارات.

‎وسيتم خلال الحملة تشكيل لجنة تحكيم مختصة لتقييم الأعمال المشاركة وفق معايير دقيقة تركز على المصداقية والقدرة الإبداعية في التعبير عن قيمة التسامح إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المبادرات الإستراتيجية لوزارة التسامح والتعايش ومنها المهرجان الوطني للتسامح وفرسان التسامح والتسامح في المدارس ومبادرة إشراقة ومهرجان الأخوة الإنسانية بالإضافة إلى درب زايد للتسامح الذي يمثل مساراً معرفياً وثقافياً يعزز من فهم القيم التي بُنيت عليها دولة الإمارات.

وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أعلن في مايو الماضي عن إطلاق مسابقة “حياتنا في الإمارات” كمبادره مجتمعية في عام المجتمع على أن يتولى تنفيذها صندوق الوطن ووزارة التسامح والتعايش بالمشاركة الكاملة من كل أطياف المجتمع وعناصره التي تضم المواطن والمقيم والمرأة والرجل والأطفال والشباب وكبار السن .‎

وتدعو المسابقة كافة الفئات إلى المساهمة بكتاباتهم حول حياتهم في الإمارات ويعبّرون من خلالها عن رؤيتهم لهذه الدولة الغالية وعن اعتزازهم بالحياة في مجتمع قوي ومتلاحم له إنجازات هائلة ومتواصلة في كل المجالات.