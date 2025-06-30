اتفاقية تعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي وبرنامج عضويات “مزايا”

أبوظبي في 30 يونيو / وام / وقّع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية تعاون مع برنامج عضويات “مزايا”، أحد أبرز برامج الامتيازات المجتمعية، بهدف دعم المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية.

وقّع الاتفاقية سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والسيد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة، المشغل الرئيسي لبرنامج “مزايا”، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وتنص الاتفاقية على منح خصومات حصرية لحاملي عضوية “مزايا” على مختلف الفعاليات الرياضية في أبوظبي، بالإضافة إلى منح موظفي مجلس أبوظبي الرياضي عضويات في البرنامج، بما يتيح لهم الاستفادة من عروض وامتيازات متعددة ضمن قطاعات متنوعة داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

وأكد العواني أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور المجتمعي في الفعاليات الرياضية، بما يتماشى مع أهداف “عام المجتمع 2025”، مشيراً إلى أن الشراكة تدعم جهود المجلس في نشر ثقافة الرياضة وتحفيز الأفراد على تبني أسلوب حياة نشط.

من جانبه، عبّر علاء العلي عن فخره بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً التزام المجموعة بالمساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال مزايا رياضية تتيح لأعضاء البرنامج التفاعل مع المشهد الرياضي في أبوظبي.

ويشمل التعاون الترويج المشترك للفعاليات الرياضية عبر قاعدة بيانات “مزايا” التي تضم شريحة واسعة من الأعضاء، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة.

ويُعد برنامج “مزايا” منصة رائدة في دولة الإمارات والمنطقة، حيث يوفر لأعضائه مزايا حصرية تشمل الوصول المجاني إلى أكثر من 85 وجهة رياضية وترفيهية وسياحية، إلى جانب تسهيلات في قطاعات متعددة، وتجارب مميزة في السفر والإقامة.