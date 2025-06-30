مهرجان خورفكان للمانجو 2025 يستقطب 20 ألف زائر

الشارقة في 30 يونيو/ وام / اختتمت أمس في مركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان خورفكان للمانجو 2025 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان تحت شعار "المانجو ثمرتنا ثروتنا".

وحقق المهرجان نجاحاً استثنائياً باستقطابه لأكثر من 20 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها بنسبة زيادة بلغت 100% مقارنة بدورة العام الماضي وبإجمالي مبيعات وصلت إلى أكثر من مليون درهم بمشاركة ما يزيد عن 40 مزارعاً وعدد من الشركات المتخصصة في الزراعة والتسميد إلى جانب وفود من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وباكستان وأوغندا.

وشهد المهرجان عرض أكثر من 150 صنفاً من أنواع المانجو المحلية الفاخرة وأتاح للزوار التعرف على أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها خورفكان والمنطقة الشرقية والتي عكست التطور الذي يشهده قطاع زراعة المانجو والمحاصيل الأخرى والاهتمام المتنامي به كرافد اقتصادي مهم في إمارة الشارقة وسط حضور مميز للأسر المنتجة التي عرضت منتجاتها المتنوعة من المانجو إلى جانب العارضين المحليين والإقليميين والدوليين الذين نجح الحدث في استقطابهم لتوفير فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في زراعة المانجو.

وأشار خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان خورفكان للمانجو إلى أن المهرجان أكد مكانته كواحد من أبرز المهرجانات الزراعية والتراثية في الإمارات والذي أصبح له دوره في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي والحفاظ على التراث الثقافي الإماراتي ونقله للأجيال القادمة.

وأضاف أن المهرجان يرسخ مكانة إمارة الشارقة وخورفكان والمنطقة الشرقية كوجهة سياحية زراعية فريدة على مستوى المنطقة ويسهم في تحفيز المزيد من العارضين على المشاركة في النسخ القادمة.

وأشاد المشاركون وممثلو وفود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وباكستان وأوغندا بمستوى التنظيم المتميز للمهرجان وما وفره من فرص استثنائية لتبادل الخبرات بين مزارعي المانجو وأكدوا أن الحدث جسد منصة مثالية للاطلاع على تجارب مختلفة في رعاية أشجار المانجو في البيئات المتنوعة وكيفية تحسين الإنتاج والاستفادة من ثمرة المانجو في الصناعات الغذائية المتنوعة.

وشهد المهرجان أجواء تنافسية مميزة بين المزارعين الذين عرضوا أجود أصناف المانجو الفاخرة حيث انطلقت مجموعة من المسابقات شملت "مسابقة أفضل ركن للمزارعين" التي استمرت طوال أيام الحدث واعتمدت على تقييم الجمهور ومسابقتي "مزاينة المانجو" و"أكبر ثمرة مانجو" ومسابقة "أجمل سلة من المانجو" للعائلات وفعاليات للأطفال بينها "مسابقة أجمل مقطع فيديو زراعي" وجهت للفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً.