"سنجاوتو" تؤسس منشأة خدمات لوجستية ذكية بقيمة 100 مليون درهم في كيزاد

أبوظبي في 30 يونيو/ وام / أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة "سنجاوتو" السنغافورية الرائدة في مجال التكنولوجيا، لتأسيس منشأة متطورة في منطقة "كيزاد - أ كيزاد المعمورة”. وبموجب هذه الاتفاقية، خصصت "سنجاوتو" استثمارات بقيمة 100 مليون درهم لتطوير منشأة حديثة متخصصة في تطوير الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة على مساحة 100 ألف متر مربع في كيزاد.

وستعتمد المنشأة الجديدة على أحدث تقنيات "سنجاوتو" المتطورة لتصنيع مركبات مبردة ذكية ستعزز من قدرات قطاع الخدمات اللوجستية، وتحسن من كفاءة سلسلة التبريد على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملها بفريق من الخبراء يضم أكثر من 100 فني يتمتعون بخبرة في المجال تتجاوز 15 عاماً، مما يضمن تقديم خدمات مطابقة لأعلى المعايير العالمية.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة " نرحب بانضمام سنجاوتو إلى المنظومة الصناعية المزدهرة في كيزاد كأحد مزودي الحلول المستدامة في قطاع السيارات ونتطلع إلى دعمهم بالفرص والإمكانات لإثراء قطاعي الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات في المنطقة، ودفع عجلة الابتكار المستدام بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف".

وأضاف أن قطاع السيارات يمثل أولوية إستراتيجية بالنسبة لنا، انسجاماً مع التزامنا الراسخ بالاستدامة ومن هنا تتلاقى أهداف كل من مجموعة كيزاد و'سنجاوتو' في رؤية مشتركة نحو تعزيز مستقبل التنقل الصديق للبيئة.

من جانبه، قال تشين شويفانج، الرئيس التنفيذي لشركة سنجاوتو " نحن على ثقة من أن عملنا ضمن منظومة القطاع الصناعي المتكاملة في كيزاد سيوفر لنا المقومات المثالية لازدهار أعمالنا والتوسع في قطاع السيارات، وتقديم خدمات لوجستية مستدامة وعلى أعلى قدر من الكفاءة ونتطلع إلى الاستفادة من خدمات كيزاد في قطاع السيارات لتطوير مركبات تجارية عالية الكفاءة وصديقة للبيئة، بما يعزز قدرات سلسلة التبريد في المنطقة".