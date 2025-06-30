محمد بن راشد يزور أكاديمية الاقتصاد الجديد ويشهد جانباً من برنامج "الثقافة المالية للأسرة"

دبي في 30 يونيو/ وام / زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، أكاديمية الاقتصاد الجديد حيث اطلع سموه على برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المواطنين لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال وإدارة الموارد المالية.

كما شهد سموه جانباً من البرنامج التدريبي "الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟" الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد.

وقال سموه: "هدفنا أن ينعم كل بيت إماراتي بالتماسك الأسري والاستقرار المالي.. والوعي بالمستقبل وأدواته".

واستمع سموه بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد حول أهداف البرنامج التدريبي "الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟" الذي يأتي ضمن "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.

ونجح برنامج "الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟" الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، منذ انطلاقه في تخريج 175 أسرة ضمن 3 دفعات، كما سيعمل على تخريج 3 دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن برنامج الثقافة المالية للأسرة الذي يندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة بأن يكون تمكين الأسرة الإماراتية وترسيخ تماسكها واستقرارها أولوية ضمن سياسات وخطط جميع الجهات.

وأكدت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع في دبي ستستمر في التعاون مع شركائها وخصوصاً أكاديمية الاقتصاد الجديد لطرح المزيد من البرامج التي تهدف إلى دعم الأسر في كل ما يتعلق بجوانب ومراحل حياتها.

ويستهدف البرنامج التدريبي منتسبي برنامج "أعراس دبي"، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في يناير عام 2024 بتوجيهات من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يتميز البرنامج بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسية، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان.

ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و"الاتحاد للمعلومات الائتمانية".

ويهدف البرنامج إلى تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون التي قد تؤثر سلباً على استقرارهم الأسري، كما يستهدف مساعدة الزوجين في وضع ميزانية فعّالة وإدارة النفقات بطريقة مستدامة وتخصيص الأموال للضروريات.

ويتم تقديم البرنامج بمسارات متكاملة تجمع بين الوعي المالي والنفسي والاجتماعي، انطلاقاً من أهمية هذا الترابط في بناء أسر متماسكة ومجتمعات مستقرة، حيث يزود البرنامج المشاركين من خلال مساراته التدريبية بخارطة طريق مبدئية لمستقبلهم المالي، تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية بثقة ووعي.

ويقدم البرنامج التدريبي إستراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسية في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية.

ويشمل البرنامج أيضاً تعلم استراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلفة، كما يتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع التحديات المالية مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الطبية، وتحقيق التوازن المالي في الأوقات الصعبة.