"إقامة دبي" تُكرّم مراكز "آمر" وتُطلق جائزة "رواد الخدمة لمراكز آمر النموذجية"

دبي في 30 يونيو/ وام / كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اليوم خمسة من مراكز “آمر” التي حققت أفضل أداء ضمن الدورة التقييمية الأولى لعام 2024، وذلك خلال حفل أقيم في فندق إنتركونتيننتال دبي – فستيفال سيتي بحضور سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشمل التكريم مراكز آمر التي تميّزت في نتائج المتسوق السري، ومستويات سعادة المتعاملين، والتعامل مع الشكاوى، إلى جانب توزيع جوائز فردية على موظفين تفوّقوا في خدمة المتعاملين ضمن فئات مختلفة، منها: القائد المتميز، والابتكار في الخدمة، والإبداع في الحلول، والتفاعل الإنساني.

وأطلقت الإدارة خلال الحفل “جائزة رواد الخدمة لمراكز آمر النموذجية”، التي تهدف إلى تحفيز المراكز على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجودة والاستدامة، ضمن منهجية تقييم مؤسسية تشمل خمس فئات تصنيفية: المعتمد، البرونزي، والفضي، والذهبي، والبلاتينيوم.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري أن تحسين الخدمات يبدأ من نقطة التقديم الأولى، مشيرًا إلى أن تجربة مراكز “آمر” منذ انطلاقها في عام 2017 أثبتت فاعليتها كنموذج تشغيلي ناجح.

وأوضح العميد خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، أن عدد المعاملات المنجزة منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية مايو بلغ مليوناً و811 ألفاً و485 معاملة، فيما بلغ إجمالي معاملات عام 2024 نحو 5 ملايين و279 ألفاً و791 معاملة، ما يعكس الثقة المؤسسية بمراكز “آمر” البالغ عددها 80 مركزاً في مختلف مناطق دبي.