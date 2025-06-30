إطلاق الدفعة الثانية من برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل

الشارقة في 30 يونيو/ وام / أطلقت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة اليوم الدفعة الثانية من "برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى دعم وتمكين الكوادر الوطنية وتهيئتها للانخراط في سوق العمل.

جاء الإعلان عن انطلاق الدفعة الثانية خلال ورشة تعريفية توعوية بعنوان "التثقيف الإداري والانضباط الوظيفي"، نُظمت بهدف توعية المشاركين بمكونات البرنامج وآليات تنفيذه، قبيل بدء البرنامج فعلياً غدا الثلاثاء الأول من يوليو.

ويشارك في هذه الدفعة 788 متدرباً من الباحثين عن عمل، موزعين على خمسة مواقع تدريبية تغطي مختلف مناطق إمارة الشارقة، بواقع 187 متدرباً في مدينة الشارقة، و124 في المنطقة الوسطى، و 184 في مدينة خورفكان، و 170 في مدينة كلباء، و 123 في دبا الحصن، بما يضمن التغطية الجغرافية الشاملة وسهولة الوصول إلى المستفيدين.

ويمتد البرنامج لمدة ستة أشهر، تتضمن ثلاثة أشهر من البرامج التأهيلية التخصصية، يعقبها تدريب ميداني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات التدريبية المعتمدة، ومؤسسات حكومية وشبه حكومية ويحصل المشاركون على مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم، دعماً لهم خلال فترة البرنامج.

وباشر مصرف الشارقة الإسلامي، بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية، إجراءات تفعيل الحسابات البنكية للمشاركين، لضمان انتظام صرف المكافآت الشهرية.

وأكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن إطلاق هذه الدفعة الجديدة يُجسد التزام إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء الإنسان وتعزيز فرص التمكين الوظيفي لأبناء الوطن.