بيت الحكمة يطلق 3 مخيمات صيفية لفئة الأطفال واليافعين والشباب

الشارقة في 30 يونيو/ وام / ينظم بيت الحكمة في الشارقة خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين مخيمه الصيفي في حلّة جديدة تجمع بين المتعة والمعرفة بعد النجاح اللافت والإقبال الاستثنائي الذي حققته فعاليات العام الماضي وذلك من خلال ثلاث نسخ تفاعلية تستهدف تنمية مهارات المشاركين في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والفنون والتفكير الإبداعي ضمن بيئة محفزة على الاكتشاف والابتكار.

وتركز النسخ الثلاث من المخيم على فئة الأطفال واليافعين والشباب عبر برامج وأنشطة متنوعة تتضمن القصص التفاعلية والتجارب التطبيقية وأنشطة الفنون والحرف اليدوية، والألعاب المعرفية التي تمزج بين التعلم والتسلية بأسلوب ملهم ومشوق.

وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة إن هذه المبادرة أصبحت من ركائز برامج بيت الحكمة و لا شك أن تراثنا العربي زاخر بالحكايات والرموز الثقافية التي لا يزال تأثيرها حاضراً وعابراً للأجيال وتقديمها اليوم بأساليب العصر وتقنياته يمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على تاريخنا الأدبي بلغة يفهمها ويعيشها.

وأضافت أنه في ظل العزلة التي تفرضها الشاشات على أبنائنا نحرص على توفير بيئة واقعية تعيد لهم التواصل المباشر مع محيطهم وتمنحهم فرصة لتجربة الحياة بكل تفاصيلها وتشكل هذه المخيمات مساحة تفاعلية تنمي مهاراتهم وتغرس فيهم قيم التعاون والمبادرة وتسهم في بناء جيل قادر على الموازنة بين المعرفة والمتعة وبين الأصالة والمعاصرة.