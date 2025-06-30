سعود بن صقر يستقبل وزير الصلب والصناعات الثقيلة الهندي

رأس الخيمة في 30 يونيو/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، معالي إتش دي كوماراسوامي، وزير الصلب والصناعات الثقيلة في جمهورية الهند، الذي يزور الدولة حالياً، يرافقه سعادة سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمعالي الوزير والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجال الصناعي، بما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين رأس الخيمة والهند في قطاع الصلب والصناعات الثقيلة، وأهمية بناء شراكات إستراتيجية تواكب تطلعات التنمية المستدامة، وتدعم المبادرات الصناعية لكلا الجانبين.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتينة، والشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وما تحمله من فرص واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أعرب معالي إتش دي كوماراسوامي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعزيز أطر التعاون مع دولة الإمارات، وبناء شراكات جديدة تسهم في دعم التقدّم وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ومشيداً بما حققته إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية شاملة، لا سيما في قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة.