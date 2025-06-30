جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025 تواصل استقبال طلبات الترشح حتى 24 يوليو

الشارقة في 30 يونيو/ وام / تواصل “جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025” المبادرة العالمية السنوية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة استقبال طلبات الترشح لنسختها الثانية عشرة المقرر الإعلان عن الفائزين بها في سبتمبر المقبل.

وتكرم الجائزة ضمن فئاتها الـ23 مبادرات الاتصال وصنّاع المحتوى الرقمي المتميزين ممن تسهم أعمالهم في نشر الوعي والارتقاء بجودة حياة المجتمعات وتعزيز مسارات التأثير الإيجابي على المستوى العالمي.

وخصصت الجائزة فئتين لتسليط الضوء على التحولات النوعية التي يحدثها المحتوى الإعلامي والرقمي وهما: "أفضل محتوى إعلامي واتصالي" و"صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميّز" ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 24 يوليو المقبل عبر الرابط: www.igcc.ae/sgca.

وتهدف جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» إلى تجاوز المقاييس التقليدية لمدى الانتشار الإعلامي أو الشهرة الرقمية بتسليط الضوء على قوة صناعة المحتوى بكل أشكالها المتجددة واحتفاءٍ بصنّاع المحتوى والمؤسسات والسرديات التي تعيد تعريف الإعلام عبر المنصات المختلفة وتسهم في تشكيل وعي عام أكثر مسؤولية وترسيخ ثقافة اتصال مؤثر في العصر الرقمي.

وتدعو "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" 2025 صنّاع المحتوى المبدعين والجهات والمنظمات وخبراء الاتصال من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في نسختها القادمة والاستفادة من منصتها العالمية التي تحتفي بالمحتوى المتميز لقيمته وانتشاره وتأثيره.