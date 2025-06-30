"الصناعة الأمنية بدبي" تكرم المتميزين بنيشان "سيرا للإخلاص"

دبي في 30 يونيو/ وام / كرمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" اليوم الحارس الأمني عمار بهادور ثابا ومنحته نيشان سيرا للإخلاص تقديراً لتميزه في أداء عمله بروح إيجابية عالية وبثه للبهجة والطاقة الإيجابية بين زوار حي دبي للتصميم ما جعله مثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل.

وبرز الحارس عمار كرمز للفرح حيث التقط الجمهور مقاطع فيديو عفوية له أثناء عمله وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليجسد صورة مشرّفة عن قطاع الأمن الخاص في دبي ويؤكد أن الإيجابية يمكن أن تكون مصدراً للإلهام حتى في أصعب الظروف.

وأطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية مبادرة مجتمعية جديدة تدعو من خلالها الجمهور وكافة القائمين في إمارة دبي إلى مشاركة قصصهم الإيجابية والملهمة مع الحراس الأمنيين في مختلف المواقع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وتهدف إلى إبراز الدور الإنساني الذي يلعبه الحارس الأمني في نشر الأمان والابتسامة بين أفراد المجتمع وتسليط الضوء على مواقفهم النبيلة التي تستحق التقدير والاحتفاء.

وقال سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إن المبادرة الجديدة تحتفي بالحراس الأمنيين وتبرز جهودهم التي غالبا ما تكون خفية رغم أنها تمس قلوبنا جميعا نؤمن بأن كل قصة صغيرة تحمل أثرا كبيرا وأن كل لحظة إيجابية يمكن أن تلهم الآخرين وندعو الجميع في دبي إلى مشاركة قصصهم الإنسانية والمواقف التي عاشوها مع الحراس الأمنيين تقديرا لهم واحتفاء بجهودهم التي تعكس قيم الإخلاص والعطاء.