67 % زيادة عدد المدخرين المنتظمين لدى الصكوك الوطنية

دبي في 30 يونيو/ وام / أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، عن زيادة عدد المدخرين المنتظمين لديها بنسبة 67% خلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاق تطبيقها الذكي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تم تسجيل زيادة في خطط الادخار طويلة الأجل بنسبة 149%، وارتفاع في عدد المدخرين الجدد بنسبة 31%، وسجلت المبيعات نمواً بنسبة 40%، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 31%.

وتُظهر هذه النتائج تنامي الإقبال على حلول الادخار الذكية، كما تؤكد دور التكنولوجيا المتزايد في تشكيل العادات المالية اليومية، وتمكين الأفراد من إدارة مستقبلهم المالي بثقة أكبر.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية “ نعمل على تمكين الأفراد من التحكم بمستقبلهم المالي بشكل أفضل، ولهذا السبب، نواصل الاستثمار في الحلول الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتركز على تجربة المستخدم، تأكيداً على التزامنا بتوفير أدوات مالية آمنة وسهلة وشاملة، وتنسجم تماماً مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول”.