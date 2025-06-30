مدارس الشراكات التعليمية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من طلبتها

أبوظبي في 30 يونيو/ وام / احتفلت مدارس الشراكات التعليمية بتخريج أول دفعة من طلبتها، في حفل رسمي حضره أولياء الأمور والمعلمون، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي القطاع التعليمي، وممثلين عن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وشهد الحفل تخريج 369 طالباً وطالبة من مدرسة الغد للشراكات التعليمية دفعة عام 2025 حيث اكتسب خريجو أول دفعة من مدارس الشراكات التعليمية معارف قيّمة، وقيم راسخة، وخبرات نوعية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات، ليشكل هذا الإنجاز نجاحاً أكاديمياً يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة مليئة بالفرص والإنجازات والتطور الشخصي.

وحظيت دفعة خريجي عام 2025 بدعمٍ يؤهلهم للرحلة المستقبلية، وذلك من خلال برامج التطوير المهني والأكاديمي الشاملة، بدءاً من ورش العمل التفاعلية لتعزيز المهارات الحياتية، مروراً بالإعداد لاختبار IELTS، ووصولاً إلى التخطيط المهني والإرشاد الجامعي المصمم وفق احتياجات كل طالب، إلى جانب التوجيه المستمر طوال رحلتهم التعليمية، مما ساعدهم في ترسيخ ثقتهم بأنفسهم، وتنمية قدرتهم على التكيف، وتعزيز مهارات التعلم المستمر مدى الحياة.

وتمكّن الطلبة من تحقيق إنجازات متميزة على الصعيد المحلي، حيث يتطلع الطلبة للالتحاق بنخبة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات.

وعلى الصعيد الدولي، نجح الطلبة في الالتحاق بجامعات عالمية مرموقة، العديد منها مصنّف ضمن أفضل 20 مؤسسة تعليمية على مستوى العالم كما شمل القبول أيضاً جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.

وحظي هذا النجاح بدعم إضافي من نخبة من الجهات الراعية، بما في ذلك شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وأكاديمية أبوظبي البحرية و"القابضة" (ADQ) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرنامج نافس، والمركز الدولي لفنون الطهي، وأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، حيث قدمت هذه الجهات برامج بعثات جزئية أو كاملة لتسجيل الطلبه في البرامج الأكاديمية.

تجدر الإشارة إلى أنه وانطلاقاً من إدراك دائرة التعليم والمعرفة للدور الجوهري الذي تضطلع به الأسر في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، يأتي هذا الإنجاز ليجسد ثمرة تعاون مشترك بين أولياء الأمور والمعلمين والمجتمع، ويعكس التزامهم الجماعي بتمكين الشباب وتوفير فرص نوعية تثري رحلتهم التعليمية.