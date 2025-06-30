شرطة دبي تطلق معرضًا توعويًا لمكافحة المخدرات

دبي في 30 يونيو/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات في دبي فستيفال سيتي، الذي يستمر حتى الثاني من يوليو المقبل، تحت شعار “أسرة واعية… مجتمع آمن”، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الصحية والمجتمعية، إلى جانب عدد من الإدارات والشركاء الداخليين من شرطة دبي.

وأكد العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص شرطة دبي على المشاركة الفاعلة في المناسبات العالمية، ومنها اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما له من دور مهم في رفع مستوى التوعية المجتمعية وتعزيز سبل الوقاية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح أن المعرض يُعد منصة تفاعلية تجمع المختصين في التوعية والعلاج مع أفراد المجتمع، وتمكّن الزوار من طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، لاسيما أولياء الأمور الراغبين في حماية أبنائهم من الوقوع في فخ الإدمان، داعيًا الجمهور إلى زيارة المعرض والاستفادة من البرامج المطروحة والمعلومات المقدمة من الجهات المشاركة.

وشهد اليوم الأول من المعرض مشاركة فعالة لكل من مركز إرادة للعلاج والتأهيل وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى خدمة e-Crime للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ضمن تطبيق شرطة دبي الذكي، حيث تم تسليط الضوء على جهود الوقاية والعلاج وأهمية الاكتشاف المبكر.

وأوضح الدكتور عبد الله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، أن مشاركة المركز في المعرض تعكس الشراكة الإستراتيجية مع شرطة دبي في التوعية المجتمعية، مشيرًا إلى أن منصة المركز تُقدّم شرحًا للخدمات العلاجية والتوعوية المتاحة، وتُجيب على استفسارات الزوار في خصوصية تامة.

وفي السياق ذاته، أكدت أمينة مال الله غانم، أخصائي التثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن مشاركة الهيئة تتضمن تقديم برنامج توعوي شامل يشمل سبل الوقاية من المخدرات، وآثار الإدمان النفسية، وخيارات العلاج المتوفرة، إلى جانب نشر رسائل توعوية حول تعزيز السلوكيات الصحية.

وأوضح الملازم أول أحمد سالم الكعبي، رئيس قسم البرامج المجتمعية في مركز حماية الدولي، أن المعرض يُعرّف الجمهور بعدد من المواد القانونية، منها المادة 89 من قانون مكافحة المواد المخدرة في الدولة، والتي تتيح تقديم العلاج للمتعاطين دون ملاحقة قانونية في حال التقدّم طوعًا، وتشجع أفراد الأسرة على التدخل المبكر، إلى جانب المادة 64 التي تنص على العقوبات المرتبطة بتحويل الأموال لشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.