وفد من "التغير المناخي" و"الفاو" يطلع على مشروع أنظمة الرقابة على الغذاء لبلدية دبا

كلباء في 30 يونيو/ وام / اطلع وفد من وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” على مشروع أنظمة الرقابة على الغذاء “مؤشر السلامة الغذائية” لبلدية دبا في الفجيرة.

وهدفت الزيارة إلى الوقوف على مدى تطبيق أنظمة الرقابة على الغذاء في مختلف المراحل، والتحقق من الإجراءات المتبعة، ودراسة النتائج الميدانية المتعلقة بسلامة الغذاء وجودته.

وشمل برنامج الزيارة إلى عدد من المواقع المتخصصة في إمارة الفجيرة، من بينها مزرعة الساحل الشرقي للمحار، ومركز الفجيرة للبحوث، إلى جانب بلديتي دبا والفجيرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقق من كفاءة الأنظمة المطبقة وتعزيز التكامل بين الجهات المحلية والاتحادية لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأكد أعضاء الوفد أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الشركاء المحليين والدوليين لضمان تحقيق نتائج مستدامة تسهم في تطوير منظومة الغذاء في الدولة، مشيدين بجهود بلدية دبا في تطبيق أنظمة الرقابة الغذائية ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية.