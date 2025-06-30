ملتقى بشرطة الشارقة تحت شعار "أسرة واعية.. مجتمع آمن"

الشارقة في 30 يونيو/وام/ أكد سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامرالقائد العام لشرطة الشارقة أن مواجهة آفة المخدرات لا تقتصر على جهود المكافحة فقط بل تتطلب احتواء المتعاطين باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى الدعم والتأهيل مشيرا إلى أن المتعاطي يضع نفسه بين سندان الموت أو السجن وهي نهاية مؤلمة تطال الأسرة والمجتمع وأن الوقاية تبدأ من التكاتف المجتمعي عبر منظومة توعوية تربوية متكاملة.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بمقر القيادة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "أسرة واعية.. مجتمع آمن" بحضور القاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والعميد إبراهيم مصبح العاجل المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة والعميد الركن عمر الغزال الشامسي مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني وشامس الشامسي مدير نيابة المخدرات ومحمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة .

وقال القائد العام لشرطة الشارقة إن التصدي لهذا التحدي لا يكتمل إلا من خلال شراكة فاعلة بين الجهات الأمنية والأسر ومؤسسات المجتمع المدني مشدداً على أن شرطة الشارقة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها انطلاقاً من رؤى القيادة الرشيدة بأن حماية الفرد تبدأ من بيئة واعية قادرة على الاكتشاف المبكر والدعم المستمر.

وأكد العميد ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات أن مكافحة هذه الآفة لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل التوعوي والتعليمي والعلاجي وإعادة التأهيل داعياً إلى تكامل الأدوار لتحقيق الحماية الشاملة.

وكشف العسم عن أبرز الإنجازات المُحققة خلال عام 2024 إذ بلغ إجمالي كميات المواد المخدرة المضبوطة أكثر من 1,240 كيلوغراماً بقيمة تجاوزت 279 مليون درهم مع حجب 680 موقعاً إلكترونياً تروّج لهذه المواد إلى جانب تنفيذ عمليات نوعية كان أبرزها عملية "الحجر الهدام A4" إلى جانب "قاع الظلام" التي أسفرت عن ضبط نحو 3.5 مليون قرص خلال العام الجاري.

شهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان "رحلة المواجهة: تحديات مستمرة ورؤى متجددة في مكافحة المخدرات" بمشاركة القاضي الدكتور عبدالله سالم النقبي من دائرة القضاء بالشارقة والعميد ماجد سلطان العسم وشامس الشامسي ومحمد ابراهيم الرئيسي وتناولت أبرز التحديات والجهود الوقائية والتوعوية الموجهة لفئة الشباب.

وفي خـتام الملتقى كرّم سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر المتحدثين والشركاء الداعمين تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في إنجاح المبادرات المصاحبة ودعمهم المتواصل لبرامج الوقاية والعلاج.