قائد شرطة عجمان يطلق منصة الذكاء الاصطناعي AJP AI للرد على استفسارات المتعاملين

عجمان في 30 يونيو/وام/ أطلق سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، منصة AJP AI الذكية، التي تعد أول منصة ذكاء اصطناعي تُعتمد رسمياً للرد على استفسارات المتعاملين غير العاجلة .

وتم من خلال المنصة تحويل مركز الاتصال 901 إلى منصة ذكية للتواصل والإرسال على الرقم 800901، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وقال قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة إن إطلاق المنصة جاء دعماً لجهود حكومة دولة الإمارات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بما يعزز سعادة المتعاملين ويواكب تطلعاتهم، مشيرا إلى أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء تقنيين مختصين، لتتكامل مع أنظمة شرطة عجمان الذكية، وتوفر تجربة استخدام مرنة وسريعة، تختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأوضح أن المشروع يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويستند إلى قاعدة بيانات موسعة وشبكة فهم لغوي متطورة قادرة على التعامل مع مختلف الاستفسارات العامة، وأضاف أن المنصة تعمل بالتراسل عبر الرقم 800901 من خلال تطبيق واتساب وتتيح للمتعاملين إرسال استفساراتهم كتابة أو عبر تسجيل صوتي، ليقوم النظام الذكي بالرد عليهم بالطريقة ذاتها، وبدقة عالية، وباللغة التي يختارها المتعامل، بما في ذلك اللهجات العربية المختلفة.

من جانبه أوضح العقيد هشام عبد الله أبوشهاب، مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، أن منصة AJP AI تشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشرطية كونها تمكّن المتعاملين من الحصول على الردود الفورية لأي استفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان، بما فيها الخدمات المرورية مثل خدمة فتح ملف مروري وخدمات الترخيص كخدمة تجديد ملكية المركبة، إضافة إلى الاستفسار عن الخدمات الأمنية والجنائية كخدمة فتح البلاغ والتقديم على شهادة بحث الحالة الجنائية، فضلاً عن خدمات مجتمعية واستفسارات حول الأسئلة الشائعة، وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي باستخدام وسيلة تواصل سهلة ومباشرة مدعمة بعدة لغات على مدار الساعة دون تدخل بشري.