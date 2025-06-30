2026 بدء التشغيل التجاري للتاكسي الجوي في دبي

دبي في 30 يونيو /وام/ شهدت سماء دبي، اليوم، إنجازاً غير مسبوق في قطاع النقل الجوي الحضري، مع تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لطائرة eVTOL الكهربائية المخصصة لخدمة التاكسي الجوي والتي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة “جوبي للطيران” الأميركية.

وأكد أنطوني الخوري، المدير العام لشركة “جوبي للطيران” في دولة الإمارات، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن هذه الرحلة تمثل معلمًا رئيسيًا ومحطة مهمة ليس فقط في مجال الطيران وإنما لدبي نفسها” مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تُحلّق فيه طائرة مأهولة من هذا النوع في أجواء الإمارة.

وأوضح الخوري أن “جوبي” وقّعت في عام 2024 اتفاقيات نهائية مع هيئة الطرق والمواصلات لتكون المزود الحصري لخدمة التاكسي الجوي في دبي، مؤكداً أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إنشاء أربع منصات إقلاع وهبوط رئيسية “Vertiports”، تقع في مطار دبي الدولي (أمام مقر طيران الإمارات)، ومنطقة بالم جميرا، وداون تاون دبي، ودبي مارينا وبدأت شركة “سكاي بورتس” بالفعل أعمال الإنشاء في الموقع الأول، تمهيداً لاستكماله خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشار إلى أن التشغيل التجاري المستهدف للخدمة سيكون في عام 2026 موضحاً أن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى منطقة بالم جميرا، على سبيل المثال، ستستغرق أقل من 12 دقيقة مقارنةً بنحو 45 دقيقة عبر الطرق التقليدية، ما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتحسين جودة التنقل.

ولفت إلى أن الطائرة المستخدمة تعمل بالكامل بالكهرباء، وتقلع وتهبط عمودياً، وتتسع لأربعة ركاب إضافة إلى الطيار، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتراً في الساعة، لمسافة 160 كيلومتراً، ما يجعلها قادرة على الربط بين دبي وأبوظبي بكفاءة. وأضاف أن الرحلة التجريبية أُجريت اليوم وسط ظروف مناخية تميزت بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وقد أدّت الطائرة أداءً متميزاً، ما يعكس جاهزيتها للعمل في بيئة دبي على مدار العام، مؤكداً العمل مع الشركاء – ومن بينهم شركة “أوبر” – على تطوير تجربة نقل متكاملة تشمل البر والجو عبر تطبيق ذكي موحد.

من جهته، أكد ديديير بابادوبولوس، رئيس قطاع تصنيع الطائرات في “جوبي”، أن الحدث يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الشركة، وقال : “اخترنا دبي لتكون أول مدينة خارج الولايات المتحدة تشهد تحليق طائرتنا بطاقم طيار مباشر، نظراً لريادتها في تبني تقنيات النقل الذكي”.

وأوضح أن الطائرة تم تصميمها لتكون مناسبة للبيئة الحضرية، بفضل مستويات الضوضاء المنخفضة التي لا تتجاوز 45 ديسيبل، إلى جانب تجهيزها بأنظمة أمان متقدمة تشمل محركات دفع مزدوجة داخل كل وحدة من وحداتها الست، ما يضمن استمرار الطيران بأمان حتى في حال تعطل بعض المحركات.

وفي السياق ذاته، أوضح ديديير بابادوبولوس، رئيس قطاع تصنيع الطائرات في “جوبي” أن الشركة تعتمد نموذج تكامل عموديا يشمل تصميم الطائرة، وتطوير التطبيق الذكي، وإنشاء منصات الإقلاع والهبوط، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان المسافرين حجز الرحلات والوصول إلى وجهاتهم مثل نخلة جميرا في أقل من 12 دقيقة دون الحاجة إلى تنقل بري إضافي.

وأضاف أن الاتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات تشمل أربعة مسارات رئيسية مبدئية في دبي، مع خطط مستقبلية للتوسع في بقية إمارات الدولة، وربطها بمدن إقليمية مجاورة.

وعبر عرض خصص لهذا الغرض قدم الفريق الهندسي للطائرة شرحاً تفصيلياً حول تصميمها وأنظمة الدفع الكهربائي، حيث تعمل باستخدام أربع حزم بطاريات تغذي ست وحدات دفع مزدوجة قابلة للإمالة لتوفير الإقلاع العمودي والتحليق والهبوط.

واستعرض الطيار التجريبي بيتر ويلسون سهولة التحكم بالطائرة وإمكاناتها في الطيران الجزئي الآلي، ما يُقلل من الحاجة لتدخل الطيار في مختلف مراحل الرحلة.

وأكد أن تدريب الطيارين على هذا النوع من الطائرات يتطلب وقتاً أقل مقارنةً بالطائرات التقليدية بفضل الأنظمة الذكية المستخدمة، مشيراً إلى أن التجارب المتعددة التي أجريت في الولايات المتحدة والإمارات أثبتت الجاهزية الكاملة للمرحلة التشغيلية المقبلة.

وأختتم الحدث بإتاحة الفرصة للحضور للاطلاع على الطائرة من الداخل والتعرف على تصميمها ومكوناتها التقنية حيث أكد مسؤولو “جوبي” أن المقصورة الحالية تمثل نموذجاً أولياً سيتم تطويره قبل الإطلاق الرسمي للخدمة موضحين أن هذه المبادرة تعكس التزام دبي بتبني حلول النقل المستدام، وتعزيز مكانتها بوصفها مدينة ذكية عالمية رائدة في الابتكار والتقنيات المستقبلية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للتحول إلى منظومة متكاملة للنقل الذكي.