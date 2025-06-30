سينر وسابالينكا يحافظان على صدارة تصنيف التنس العالمي

دبي في 30 يونيو/وام/ حافظ الإيطالي “يانيك سينر” على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم، وذلك للأسبوع الـ56 على التوالي، قبل انطلاق مشواره في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في تصنيف الرجال أي تغييرات بعدما حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل لقب ويمبلدون في آخر نسختين، على المركز الثاني، يليه الألماني ألكسندر زفيريف، ثم البريطاني جاك درابر رابعاً، والأمريكي تايلور فريتز في المركز الخامس، والصربي نوفاك ديوكوفيتش سادساً.

وجاء الإيطالي لورينزو موسيتي سابعاً، تلاه الدنماركي هولجر رون، ثم الروسي دانييل ميدفيديف، والأمريكي بن شيلتون في المركز العاشر.

وفي تصنيف السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة الترتيب للأسبوع الـ35 توالياً، تلتها الأمريكية كوكو جوف في المركز الثاني، ثم مواطنتها جيسيكا بيغولا ثالثة، بعد فوزها بلقب بطولة باد هومبورغ الألمانية.

وصعدت البولندية إيجا شفيونتيك أربعة مراكز لتحتل المركز الرابع عالمياً، بفضل بلوغها نهائي البطولة نفسها، رغم خسارتها أمام بيجولا، فيما تراجعت الإيطالية جاسمين باوليني والصينية كينوين تشينج مركزاً واحداً لكل منهما لتحتلا المركزين الخامس والسادس.

وهبطت الأمريكية ماديسون كيز مركزين إلى المرتبة الثامنة، بينما احتلت الإسبانية باولا بادوسا والأمريكية إيما نافارو المركزين التاسع والعاشر على التوالي.