" الوطنية لحقوق الإنسان " تعزز وعي موظفي مراكز" تدبير " بحقوق العمالة المساعدة

أبوظبي في 30 يونيو/وام/ نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة توعية لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك بمقر الوزارة بالشارقة.

استهدفت الورشة مراكز "تدبير" والعاملين فيها وقدّمت خلالها فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف في الهيئة، بمشاركة عبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وميثاء الشامسي، منسقة مشاريع من قسم الاتصال الاستراتيجي عرضًا مفصلًا عن دور الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات، ودور أصحاب العمل في حمايتها.

شهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور وتضمنت مناقشات واستفسارات متعددة واستهدفت تعزيز وعي موظفي "تدبير" بمسؤولياتهم في خلق بيئة عمل عادلة تحترم كرامة الإنسان.

وأتاحت الورشة الفرصة للاستماع إلى التحديات التي يواجهها العاملون والإجابة على استفساراتهم، في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على مستوى المجتمع والمؤسسات المعنية.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش والأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي لدى العاملين في مراكز "تدبير" في مختلف أنحاء الدولة بحقوق العمالة المساعدة.