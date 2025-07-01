العاصفة الاستوائية "فلوسي" تتحول إلى إعصار قبالة سواحل المكسيك

مكسيكو سيتي في الأول من يوليو /وام/ تحولت العاصفة الاستوائية "فلوسي" إلى إعصار قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، بأن فلوسي أصبحت إعصارًا من الفئة الأولى مساء الإثنين، برياح تبلغ أقصى سرعة لها 120 كيلومترًا في الساعة (75 ميلًا في الساعة).

-خلا-