زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل جزيرة فانواتو بالمحيط الهادئ

بورت فيلا في الأول من يوليو /وام/ ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة "فانواتو" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن الزلزال كان على بعد 48 كيلومترا من العاصمة "بورت فيلا" وعلى عمق 35 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع جزيرة "فانواتو" وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني، جنوب المحيط الهادئ على "حزام النار في المحيط الهادئ"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي.

-خلا-