الاقتصاد القطري ينمو بنسبة 3.7% في الربع الأول من العام

الدوحة في الأول من يوليو/وام/ حقق الاقتصاد القطري نموًا حقيقيًا "بالأسعار الثابتة" بلغت نسبته 3.7% خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي، قياسًا مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن المجلس الوطني للتخطيط في قطر، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025، مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.

وأوضح أن الاقتصاد غير الهيدروكربوني شكّل نحو 63.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6% في الفترة ذاتها في 2024.

وأرجع نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6%، وقطاع التشييد بنسبة 4.4%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%، وقطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 13.8%.

وقال المجلس إنه رغم التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمرًا، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نحو 36.4% في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نموًا بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

-خلا-