الصين تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي للتعليم المدرسي

بكين في الأول من يوليو/وام/ أطلقت الصين أول نموذج ذكاء اصطناعي يتم تطبيقه على نطاق واسع في التعليم المدرسي، وذلك خلال مؤتمر أقيم بمقر صحيفة الشعب اليومية بالعاصمة بكين.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي قطاعات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأعمال الذين استعرضوا أبرز إنجازات هذا النموذج الرائد في مجال التعليم الجامعي والتحول الرقمي للمنظومة التعليمية.

وذكرت الصحيفة أن نموذج "تيانلي تشيمينغ" يُعد ثمرة جهود شركة "تيانلي الدولية"، التي طورته استناداً إلى نظام موحد للمعايير والمحتوى التربوي المتراكم على مدار 23 عاماً من الخبرة في مجال التعليم الرقمي.

يتميز النموذج الجديد بقدرته المتقدمة على دمج بيانات المدارس الذكية ودعم التعلم المخصص للطلاب، وذلك عبر مجموعة شاملة من المنتجات التعليمية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفردية لكل طالب بدقة عالية.

وحصل النموذج على الاعتماد الرسمي ضمن السجل الوطني الصيني، وبدأ تطبيقه فعلياً في 107 مؤسسات تعليمية موزعة على مستوى الصين ما يؤكد الثقة الكبيرة في قدراته وفعاليته.

وأكد خبراء وباحثون متخصصون خلال فعاليات المؤتمر الأهمية البالغة للذكاء الاصطناعي في تسريع عملية التحول الرقمي للمنظومة التعليمية، مشيرين إلى دوره المحوري في بناء نموذج تعليمي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متطلبات وتحديات المستقبل.