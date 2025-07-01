تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الفجيرة إلى 10 يوليو لعدم اكتمال النصاب

الفجيرة في الأول من يوليو/وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للسنة الثانية المنتهية من الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارتها إلى 10 يوليو الجاري، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الموعد المقرر سابقا يوم الإثنين 30 يونيو الماضي.

يأتي هذا القرار استناداً إلى المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم الغرفة، والتي تنص على أن "الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء المسددين لرسومهم السنوية، وإذا لم يتوفر النصاب، تعقد الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء بعد عشرة أيام من الموعد المحدد".

وأعرب سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن شكره وتقديره للأعضاء الذين لبّوا دعوة الحضور، داعيا جميع الأعضاء المنتسبين الذين لا تزال عضويتهم سارية إلى الحرص على حضور الاجتماع المؤجل، للمساهمة بآرائهم وأفكارهم في إثراء النقاشات.

وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الغرفة خلال السنة الثانية المنتهية من الدورة الخامسة عشرة، إلى جانب اعتماد الميزانية السنوية وتقرير مدقق الحسابات، وبحث المواضيع المتعلقة بالقطاعات التجارية والصناعية والمهنية، سواء المقدمة من المجلس أو من قبل الأعضاء.