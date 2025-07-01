"إمباور" راعيا استراتيجيا لـ"ويتيكس 2025"

دبي في الأول من يوليو /وام/ أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس2025" في نسخته السابعة والعشرين التي تُقام في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين بمركز دبي التجاري العالمي.

يُعد “ويتيكس” منصة دولية رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والبيئة ويجمع نخبة من الشركات والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": لم يعد ويتيكس مجرد معرض، بل تحول إلى منصة عالمية مرموقة لتبادل الرؤى والخبرات والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة.

وأضاف سعادته أنه من خلال مشاركتنا في ويتيكس 2025، سنسلط الضوء على مشاريعنا، واستراتيجيتنا التوسعية، ودورنا في دعم الأجندة البيئية لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.